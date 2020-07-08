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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Besni merkezden Üçgöz köyü istikametine gitmekte olan Haci Ali Doymaz idaresindeki 02 DA 831 plakalı Renault marka otomobil ile çevreyolundan şehir merkezine gitmekte olan Hasan Kılınç idaresindeki 07 YPE 10 plakalı Kuba marka motosiklet hastane kavşağında çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hasan Kılınç olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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