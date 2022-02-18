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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen 06 BGF 950 plakalı Ford marka otomobil ile Muhammed El Abdullah idaresindeki 02 MA 1229 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Muhammed El Abdullah yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelerin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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