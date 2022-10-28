Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ali Ekber Özer (22), idaresindeki 02 AJ 168 plakalı motosiklet ile Bayram Çok (47), idaresindeki 02 FM 202 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Ali Ekber Özer yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.