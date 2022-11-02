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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Emirhan Çalış idaresindeki 02 FU 769 plakalı motosiklet ile Abdurrahman Bozdoğan idaresindeki 06 DU 1045 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı İl Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Emirhan Çalış yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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