Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen aynı zamanda kaza yerinden kaçırılan bir motosiklet ile Osman Karlı idaresindeki 02 BH 188 plakalı otomobil, Turgut Reis Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklette olduğu öğrenilen Abdurrahman Arda yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.