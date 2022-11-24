İhlas Haber Ajansı

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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Ahmet Durmuş idaresindeki 02 LH 096 plakalı motosiklet ile Cahit Çevik idaresindeki 06 BC 867 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Müftülük Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet Durmuş, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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