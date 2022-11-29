İhlas Haber Ajansı

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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Hamza Karabiber idaresindeki 02 BD 917 plakalı motosiklet ile İsmail Bozaner idaresindeki 02 HA 634 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi 2508 Sokak ile 3.Çevre Yolunun kesiştiği yerde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Hamza Karabiber yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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