Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi İtfaiye Müdürlüğü Kavşağına yakın Müslüm Dündar idaresindeki 02 FL 514 plakalı motosiklet ile Gaffari Boybay idaresindeki 63 EN 023 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan Ayfer Dündar yola düşerek yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.