İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi 19101 sokakta Mehmet Ali Yıldırım idaresindeki 02 ACS 579 plakalı motosiklet ile Orhan Tur idaresindeki 06 TSC 30 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Ali Yıldırım, yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet Ali Yıldırım, hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.