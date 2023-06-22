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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Ezher Öztürk idaresindeki 02 FE 4720 plakalı Opel marka otomobil ile İlknur Gökdaş idaresindeki 02 ADF 494 plakalı motosiklet Cumhuriyet Mahallesi 25179 Sokakta çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü İlknur Gökdaş yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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