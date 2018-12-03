İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Ahmet Dicle idaresindeki 34 PN 4832 plakalı otomobil ile Enes Karakeçi idaresindeki 02 BD 601 plakalı motosiklet Malazgirt Mahallesinde çarpıştı. Yaşanılan kazada motosiklet sürücüsü Enes Karakeçi ile motosiklette bulunan İmam Güneş yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.