İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Abdullah T., idaresindeki yabancı plakalı Volkswagen marka otomobil ile Mustafa Ş., idaresindeki plakasız motosiklet Mimar Sinan Mahallesinde çarpıştı. Kazada her iki sürücü yaralandı. Yaralı sürücüler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.