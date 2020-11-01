İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Hacı Ali O., idaresindeki 34 DCB 236 plakalı Nissan marka otomobil ile 02 ED 794 plakalı motosiklet Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan Eren İ., ile Abdullah Hakan K., yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.