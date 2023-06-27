Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet Ü., idaresindeki 02 AAJ 491 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 FE 719 plakalı otomobil, Alitaşı Mahallesi İlyas Deresi yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Ü., ile motosiklette bulunan Filiz Ü., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.