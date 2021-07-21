Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sedat A. idaresindeki 02 ABJ 926 plakalı motosiklet ile Mehmet Emin S. idaresindeki 09 YD 298 plakalı Hyundai marka otomobil, Turgut Reis Mahallesi Eski Zey Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Sedat A. ile motosiklette bulunan Arzu ve Rumeysa A. yaralandı. Durum üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılara müdahale edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yaralılar hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Kaza yapan araçlar ise olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.