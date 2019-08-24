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Motosiklet ile otomobil çarpıştı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Mehmet Arslan yönetimindeki 02 AAC 332 plakalı motosiklet ile Ahmet Ünal yönetimindeki 27 JH 704 otomobil Baykara Caddesinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan Ahmet Karadeniz yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ahmet Karadaniz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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