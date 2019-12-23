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Motosiklet otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, İrfan Balıbay idaresindeki 61 FC 488 plakalı otomobile Yusuf Cebe idaresindeki 02 AAB 343 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Gölbaşı Caddesi üzerinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Yusuf Cebe yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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