Motosiklet otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

Adıyaman'da, motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bekir Samet Dinç idaresindeki 02 ACN 536 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağı yakınlarında Halit Kısa idaresindeki 34 LGE 89 plakalı otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Bekir Samet Dinç yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.