Motosiklet otomobile çarptı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi 1 Nisan Bulvarı üzerinde E.Ç idaresindeki 02 ED 237 plakalı motosiklet, Ö.Y. idaresindeki 02 EA 022 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle karayoluna savrulan motosiklet sürücüsü E.Ç. ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.