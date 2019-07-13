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Motosiklet otomobille çarpıştı

Adıyaman merkez Gölbaşı Caddesi üzerinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Gölbaşı Caddesi Orman İşletme Müdürlüğü önünde meydana geldi. Ali Y. yönetimindeki 21 AS 144 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa Talha U. yönetimindeki 02 FS 093 plakalı motosiklet çarpıştı.


Motosiklet üzerinde bulunan Mustafa Talha U. ile Muhammet Miraç U. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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