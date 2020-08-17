İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosiklet refüje çarptı: 1 ölü

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı karayolu Şambayat beldesi girişinde Muhammed Ramazan Delibalta (21), idaresindeki 02 AAU 464 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Yaşanılan kazada yaralanan Delibalta, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Muhammed Ramazan Delibalta, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.