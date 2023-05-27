İhlas Haber Ajansı

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Motosiklet şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Adıyaman-Besni karayolunda şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, Adıyaman-Besni karayolu Çermik mevkiinde meydana geldi. Recep Salan yönetimindeki 02 ABD 337 plakalı motosiklet, Adıyaman istikametinden Gaziantep'e giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada motosiklet parçalara ayrılırken, sürücü ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Salan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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