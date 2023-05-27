Motosiklet şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Kaza, Adıyaman-Besni karayolu Çermik mevkiinde meydana geldi. Recep Salan yönetimindeki 02 ABD 337 plakalı motosiklet, Adıyaman istikametinden Gaziantep'e giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada motosiklet parçalara ayrılırken, sürücü ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Salan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.