İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosiklet tutkunları jandarmanın yıl dönümünü kutladı

Adıyaman’da bulunan motosiklet tutkunları Jandarma Teşkilatının 180.

Adıyaman'da bulunan motosiklet tutkunları Jandarma Teşkilatının 180. Kuruluş yıl dönümünü kutladı.


Adıyaman FSM Motor Gurubu ile Adıyaman Gezgin Motorcular Gurubu bir araya gelerek Jandarma Teşkilatının 180. Kuruluş yıl dönümünü kutlamak istedi. Kutlamalar kapsamında jandarma motosiklet timleri ile polis trafik timleriyle birlikte şehir merkezinde motosiklet konvoyu düzenlendi. Motosikletli timlerinde yer aldığı konvoya Adıyaman'da, 100'e yakın motosikletli Jandarma Teşkilatının 180. Kuruluş yıl dönümünü büyük bir sevinçle kutladı. Şehir merkezinde konvoy yapan motosiklet tutkunları daha sonra Atatürk Bulvarı üzerinden Adıyaman'ın giriş ve çıkışına doğru konvoy yaptı. Jandarmanın ve bütün güvenlik güçlerinin her zaman destekçisi olduklarını vurgulayan motosiklet tutkunları, Jandarma Teşkilatının 180. Kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını vurguladılar. Motosiklet tutkunlarının yapmış olduğu programdan dolayı oldukça mutlu olduklarını belirten Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, motosiklet tutkunlarına teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.