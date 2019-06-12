Motosiklet tutkunları jandarmanın yıl dönümünü kutladı

Adıyaman'da bulunan motosiklet tutkunları Jandarma Teşkilatının 180. Kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Adıyaman FSM Motor Gurubu ile Adıyaman Gezgin Motorcular Gurubu bir araya gelerek Jandarma Teşkilatının 180. Kuruluş yıl dönümünü kutlamak istedi. Kutlamalar kapsamında jandarma motosiklet timleri ile polis trafik timleriyle birlikte şehir merkezinde motosiklet konvoyu düzenlendi. Motosikletli timlerinde yer aldığı konvoya Adıyaman'da, 100'e yakın motosikletli Jandarma Teşkilatının 180. Kuruluş yıl dönümünü büyük bir sevinçle kutladı. Şehir merkezinde konvoy yapan motosiklet tutkunları daha sonra Atatürk Bulvarı üzerinden Adıyaman'ın giriş ve çıkışına doğru konvoy yaptı. Jandarmanın ve bütün güvenlik güçlerinin her zaman destekçisi olduklarını vurgulayan motosiklet tutkunları, Jandarma Teşkilatının 180. Kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını vurguladılar. Motosiklet tutkunlarının yapmış olduğu programdan dolayı oldukça mutlu olduklarını belirten Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, motosiklet tutkunlarına teşekkür etti.