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Motosiklet üzerinden havaya ateş edip kaçtılar

Adıyaman’da, havaya rast gele ateş eden 2 şahıs polis ekiplerince her yerde aranıyor.

Adıyaman'da, havaya rast gele ateş eden 2 şahıs polis ekiplerince her yerde aranıyor.


Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesine motosiklet ile gelen kimliği belirsiz iki şahıs pompalı av tüfeğiyle havaya rast gele ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri plakası tespit edilemeyen motosikletle havaya ateş eden daha sonra olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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