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Motosiklet yayalara çarptı: 2 yaralı

Adıyaman’da, motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Furkan D., idaresindeki 02 BH 869 plakalı motosiklet, Gölbaşı Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Zuhal E., ve Ebru K'ye çarptı. Meydana gelen kazada Zuhal E., ve Ebru K., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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