Motosiklet yayaya çarptı: 1 ağır yaralı

Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesi kaymakamlık önünde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir motosiklet yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Osman Başar'a, çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan Osman Başar, yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Sincik Devlet Hastanesi'ne ardından ise Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Osman Başar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.