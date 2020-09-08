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Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Adıyaman’da, motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Abuzer Varol idaresindeki 02 LD 463 plakalı motosiklet, Atatürk Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Serhat Uyan'a çarptı. Meydana gelen kazada yaya Serhat Uyan ile motosiklet sürücüsü Abuzer Varol yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Her iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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