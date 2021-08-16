Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Adıyaman'da, motosikletin yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Emre Alkan idaresindeki 02 AAF 390 plakalı motosiklet, Kayalık mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Eda Erdinç'e çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Emre Alkan ile Eda Erdinç yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.