Motosiklet yayaya çarptı: 3 Yaralı

Adıyaman'da, trafik ışıklarında bekleyen araçların arasında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Furkan K., idaresindeki 02 HT 271 plakalı motosiklet, Atatürk Caddesi Demokrasi Parkı yakınlarında seyir halinde olduğu esnada trafik ışıklarında bekleyen araçlar arasından yolun karşı tarafına geçmek isteyen İbrahim Y'ye çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Furkan K., motosiklette bulunan Hamza Y., ile yaya İbrahim Y., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.