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Motosiklet yayaya çarptı

Adıyaman’da motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Kültür Parkı önünde meydana geldi. Mehmet Koç yönetimindeki plakasız motosiklet ilerlerken, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Müesser Bilir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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