Motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan polise çarptı: 2 yaralı

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan polis memuru, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi Sakarya Caddesi Yeşilyurt Polis Merkezi yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan polis memuru Eyüp Sabri G'ye, Serkan A., idaresindeki plakası bulunmayan motosiklet çarptı. Meydana gelen kazada polis memuru Eyüp Sabri G., ve sürücü Serkan A., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Eyüp Sabri G'nin İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne geçici görevlendirmeyle geldiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.