Motosikletin çarptığı yaya öldü

Adıyaman'da motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, O. G., idaresindeki 02 BA 657 plakalı motosiklet, Sakarya Caddesi Beri Köprüsü civarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Mehmet Arslan'a (88), çarptı. Meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Mehmet Arslan olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı adam yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.