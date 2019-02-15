İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosikletler çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı İlçesi İstasyon Caddesi üzerinde Ali Rıza Y., idaresindeki 46 P 695 plakalı motosiklet ile Ahmet S., idaresindeki 72 EP 661 plakalı motosiklet çarpıştı. Yaşanılan kazada motosiklet sürücüleri Ali Rıza Y., Ahmet S., ile motosiklette bulunan Mustafa D., yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.