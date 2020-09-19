Motosikletlere ‘Yaman01' denetimi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik ‘Yaman01’ denetimi gerçekleştirdi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik ‘Yaman01' denetimi gerçekleştirdi.
Kentin farklı yerlerinde gerçekleştirilen denetim neticesinde 2 adet motosiklet trafikten men edilirken, 23 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan yazılı açıklamada; Jandarma trafik sorumluluk alanında trafik güvenliğinin sağlanması, trafikte yaşanan can kayıplarının önüne geçilmesi için denetimlerin devam edeceğini belirtildi.