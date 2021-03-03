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Motosikletleri çalan hırsız polisten kaçamadı

Adıyaman’da park halindeki motosikletleri çalan şahıs, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Adıyaman'da park halindeki motosikletleri çalan şahıs, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 02 FZ 926 ve 02 AAP 264 plakalı iki motosikletin çalınması sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında çalınan motosikletler ile olayı gerçekleştiren M.O., isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs hastanede alınan sağlık raporunun ardından polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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