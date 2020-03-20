İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosiklette 2 keçi, 2 insan

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir motosiklet üzerindeki iki kişi, aralarına aldıkları 2 keçinin ayaklarını yerde sürükleyerek taşıdı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir motosiklet üzerindeki iki kişi, aralarına aldıkları 2 keçinin ayaklarını yerde sürükleyerek taşıdı.


Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde plakası bulunmayan bir motosiklette binen 2 kişi, aralarına bindirdikleri 2 keçiyi motosikletle taşıdı. Keçilerin ayağının yerde sürüklenmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Vicdanları sızlatan görüntüler, yoldan geçen vatandaşların cep telefonları kameralarına yansıdı. Hem kendi canlarını tehlikeye atan hem de keçilerin canlarının yanmasına neden olan kişiler görenlerin tepkisine neden oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.