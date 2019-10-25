Muaythai dünya şampiyonu Adıyaman'dan

Antalya'da 28 Eylül-6 Ekim tarihlerinde yapılan Dünya Çocuklar Gençler Muaythai Şampiyonasında Üst Genç Bayanlar kategorisinde Ceren Aras 71 kilogramda dünya şampiyonu oldu.

Büyük şampiyonanın ardından elde ettikleri mutluluğu Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ile paylaşan Gölbaşı Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü Şampiyon Sporcusu Ceren Aras, Antrenörü Murat Kaya, ve babası Cuma Ali Aras, Adıyaman'ı en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, (IFMA) Uluslararası Muaythai Federasyonu üyesi 65 ülkeden 840 sporcu olmak üzere, Rusya, Tayland, ABD, Avustralya, Yunanistan ve Belarus ülkeden toplam bin 350 sporcu katıldığı büyük şampiyonanın birinciliğini Adıyamanlı sporcunun elde etmesi hepimizi gururlandırmıştır. Dünya Şampiyonluğu ile bizlere büyük bir mutluluk yaşatan sporcumuzu başarılarından dolayı tebrik ediyor, antrenörünü ve sporcumuzun ailesini kutluyorum. İlimiz birçok branşta olduğu gibi Muaythai sporunda da sporcu kızımız Ceren Aras'ın başarısı ile Adıyaman'da her yerde herkes için spor sloganı ile yapılan ve artarak devam eden faaliyetler başarıların nasıl başarıya dönüştüğünün somut bir örneği olmuştur. Ben bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.