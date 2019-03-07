Muaythai il birinciliği yarışmaları sona erdi

Düzenlenen müsabakalarda derece elde eden takımları tebrik eden ve müsabakalar hakkında bigiler veren Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Adıyaman'da tüm branşlarda olduğu gibi muaythai müsabakalarında il birinciliği tamamlandı. Bu müsabakalarda dereceye giren sporcularımız 2- 5 Mayıs tarihleri arasında Samsun'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Ben İlimizi Samsun'da temsil edecek sporcularımızı kutluyorum” diye konuştu.