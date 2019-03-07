İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muaythai il birinciliği yarışmaları sona erdi

2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları faaliyet programında Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen muaythai müsabakaları İl Merkezi ve içlerinden 24 okul takımı ve yaklaşık 100 sporcunun katılımı ile tamamlandı.


Düzenlenen müsabakalarda derece elde eden takımları tebrik eden ve müsabakalar hakkında bigiler veren Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Adıyaman'da tüm branşlarda olduğu gibi muaythai müsabakalarında il birinciliği tamamlandı. Bu müsabakalarda dereceye giren sporcularımız 2- 5 Mayıs tarihleri arasında Samsun'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Ben İlimizi Samsun'da temsil edecek sporcularımızı kutluyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.