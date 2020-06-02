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Müdür Alagöz, Kahta MEM personeli ile bir araya geldi

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek kurum personeli ile sohbet etti.


Korona virüsüyle mücadele kapsamında yapılan çalışmaların devam ettiğini kaydeden Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, salgının henüz sona ermediğini ve morallerin yüksek tutularak uyulması gereken tedbirlerin hassasiyetle uygulanması gerektiğini söyledi.


Müdür Ahmet Alagöz, daha sonra ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen ve şube müdürleri ile bir araya gelerek 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında okullarda alınacak tedbirler ve yapımı devam etmekte olan eğitim yatırımları hakkında bilgi aldı.


İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz'e teşekkür etti.

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