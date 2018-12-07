Müdür Alagöz okul müdürleriyle bir araya geldi

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, merkezde bulunan tüm okul müdürleriyle bir araya gelerek okullardaki durumlar hakkında bilgiler aldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz başkanlığında gerçekleşen toplantıya müdür yardımcıları, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

Halk eğitim merkezinde gerçekleşen toplantı saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra gündem maddelerinin okunmasıyla devam etti.

Toplantıda ayrıca, pansiyonların izlenmesi ve değerlendirilme süreci, (EDEB) Erdemli ve Başarılı Bireyler proje süreci ve değerlendirilmesi, (DYK) Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının takibi, proje ve inovasyon çalışmaları, okullarda sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel çalışmaların planlaması ve yürütülmesi gibi birçok konu hakkında okul müdürlerine açıklamada bulundu.

Konuşmasında İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, “Okul müdürlükleri bir kariyer basamağı haline dönüştürülecektir. Bakanımız bu konuyla ilgili ciddi çalışmaların olduğunu söyledi. Bakanımızın da söylediği gibi bütün okullarımız kendi içerisinde değerlendirme yapıp okullar arasındaki makasın daraltılıp bütün okulların eşdeğer hale getirilmesi sağlanacaktır. Dezavantajlı okullar ilimiz de ne kadar başarılı olursa ilimiz eğitimde bir o kadar önemli yere gelecektir. İyi müdür, iyi okul, iyi veli ifadeleri tüm bölgelerdeki okullarımız için kullanılır hale gelecektir” diye konuştu.