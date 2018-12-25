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Müdür Alper Başkan Kutlu ile bir araya geldi

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya nezaket ziyaretinde bulundu.


Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, göreve geldiği günden bu yana kurum ve kuruluşlara verdiği desteklerden ve kurumlar arasında kurduğu sıcak diyaloglardan dolayı takdir gören Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya nezaket ziyaretinde bulundu.


Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, kurumlar arasındaki sıcak diyalogların Adıyaman'da daha güzel işlerin yapılmasını sağlayacağını dile getirerek, ziyaretinden ötürü Emniyet Müdürü Alper'e teşekkür etti.


Emniyet Müdürü Alper ise her zaman desteklerini gördükleri Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya ve ekibine teşekkür etti.

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