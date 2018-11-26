Müdür Alper hastane yönetimi ile bir araya geldi

Hastane yönetimi ile bir araya gelen Müdür Alper burada hastanenin çalışmaları hakkında bilgiler alarak çalışmalarında başarılar diledi. Park Hospital Hastanesinde bir süre boyun fıtığı tedavisi gördükten sonra eski sağlığına kavuştuğunu söyleyen Müdür Alper, yapılan çalışmalar ve ilgi alakalarından dolayı Başhekim Op. Dr. Sadık Eryılmaz'a ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Gerçekleşen ziyaretten oldukça memnun olduğunu dile getiren Başhekim Eryılmaz ise, Müdür Metin Alper'e teşekkür ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ziyarette, Hastane Genel Müdür Yardımcılarından Ali Tutuş, Ulaş Öztürk, Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Dilay Eken ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Fadime Bişiren hazır bulundu.