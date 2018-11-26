Müdür Alper polis eşi olan öğretmenlerle bir araya geldi

Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Emniyet Müdürü Metin Alper ve eşi Kezban Alper, emniyet müdürlüğüne bağlı polis eşi olan öğretmenlerle polis evinde bir araya geldi.

Polis eşleri olan öğretmenlerle tek tek sohbet eden Müdür Alper ve eşi Keziban Alper, öğretmenlerin Öğretmenler gününü kutladı. Oldukça güzel geçen etkinlik sonrası bütün katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.