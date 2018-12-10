Müdür Aslandere Vali Pekmez ile bir araya geldi

Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'i makamında ziyaret ederek, bir buket çiçek takdim etti.

Kabullerinden dolayı Vali Pekmez'e teşekkür eden Türkiye Petrolleri Bölge Müdürü Hikmet Aslandere, Türkiye Petrollerinin Adıyaman'da yürüttükleri çalışmalar hakkında Vali Aykut Pekmez'e bilgi vererek, Türkiye Petrollerinin 64. Kuruluş yıldönümü anısına üzerinde TP yazılı bir adet tabak plaket takdim etti.

Türkiye Petrolleri Bölge Müdürü ve ünite amirlerini valilik makamında kabul ederek bir süre sohbet eden Vali Aykut Pekmez, Türkiye Petrolleri yöneticilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Türkiye Petrolleri, gerek uluslararası alanda, gerek ülkemizde ve gerekse de ilimizde önemli çalışmalar yapmaktadır. Kuruluşundan bugüne kadar milli ekonomiye önemli katkılar sağlamanın yanında, sosyal sorumluluk projelerine de önemli destekler vermektedir. Bu vesile ile Türkiye Petrollerinin 64. Kuruluş yıl dönümünü kutluyor, kurum çalışanlarına başarılar diliyorum” diye konuştu.