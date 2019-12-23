İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Müdür Çelik, çocuk işçiliğiyle mücadeleye devam ettiklerini söyledi

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, çocuk işçiliğiyle alakalı çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirtti.


Müdür Fehmi Çelik, çocuklara yönelik denetimlerin sıklaştığını vurgulayan Müdür Çelik, Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü koordinesinde il Emniyet müdürlüğüne bağlı çocuk şube müdürlüğü, Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve gençlik spor il müdürlüğü yetkililerinin de katıldığı denetimlerde Adıyaman Merkez'de çalışan ve dilenen çocuklar ile ilgili çalışma yapıldı. Kafeler, çay ocakları, trafik ışıkları, cami önleri ve parklarda yapılan denetimlerde sokakta dilenen ve çalışan çocuklar tespit edilerek gerekli müdahalelerde bulunuldu.


Çelik, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın okul sıralarında olmaları gerekmektedir. Yaptığımız bu denetimlerde sokakta çalışan ve işçilik yaptırılan çocuklarımızı tespit ediyor, bu çocuklarımızın hayatlarına olumlu dokunuşlarda bulunuyoruz. Hizmet Modellerimiz içinde yapılması gereken müdahaleleri yapıyor, işbirliği gerektiren durumlarda diğer kurumlarla gerekli koordinasyonu sağlıyoruz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.