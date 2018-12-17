Müdür Çelik damatsız gelin ile bir araya geldi

Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürü Fehmi Çelik, geçtiğimiz günlerde, "evlenmek istiyorum" diyen engelli kızları için damatsız düğün yapan Tırpan Ailesini ziyaret ederek mutluluklarına ortak oldu.

Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürü Fehmi çelik, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve kuruluş müdürleri ile birlikte doğuştan engelli olan 22 yaşındaki Sena Tırpan'ın isteğini kırmayarak geçtiğimiz günlerde kızlarına özel damatsız düğün töreni yaparak, çocuklarını mutlu eden Tırpan ailesini ziyaret etti. Baba Mehmet ve Anne Müzeyyen Tırpan ile çocuklarını evinde ziyaret eden Müdür Çelik düzenlenen düğün töreninden dolayı çocuklarını sevindiren aile bireylerini tebrik ederek, damatsız gelin Sena Tırpan ile de yakından ilgilendi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren baba Mehmet Tırpan ise Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürü Fehmi Çelik ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürü Fehmi Çelik burada yapmış olduğu konuşmasında, “Bir babanın engelli evladına yapmış olduğu bu güzel hareketinden dolayı Tırpan ailesini kutluyorum. Tabi ki bir engellinin yüzünü güldürmek hepimizin görevidir. Bu vesileyle bizlerde Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü olarak bu tür girişimlere destek olmaktır. Zaten bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk, bu tür ziyaretlere önem vermektedir. Bizlerde bakanlığın yereldeki temsilcileri olarak engellilerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz” diye konuştu.