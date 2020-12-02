Müdür Çelik'ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Müdür Çelik, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Engellilerimiz bizim için sadece 3 Aralıklarda değil; her gün hatırlanması ve şartlarının iyileştirilmesi gereken toplumumuzun önemli bir parçasıdır.

Sosyal devlet anlayışımızın gereği olarak, 2002 yılından bugüne kadar, engelli vatandaşlarımızın haklarının iyileştirilmesi ve bu kardeşlerimizin toplum hayatına daha iyi entegre olabilmeleri için yapılan çalışmalarla, engeller birer birer aşılmış ve bu kardeşlerimiz hak ettikleri hizmetlere nihayet ulaşmışlardır. Birçok engelli kardeşimiz, kamuda görev alıp, kendi ayakları üzerinde durabileceğini ispatlamış, bu şekilde topluma hizmet edilebilmesinde hiçbir engelin önemli olmadığını ortaya koymuşlardır.

Bu duygu ve düşüncelerle engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü Kutluyorum” ifadelerini kullandı.