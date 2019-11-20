Müdür Ergüder, çocukların Dünya Çocuk Hakları Gününü kutladı

Adıyamanlı çocukları makamında kabul eden Müdür Ergüder, çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti. Çocuklara her daim büyük önem verdiklerini belirten Müdür Ergüder, çocuklara çeşitli hediyeler vermeyi de ihmal etmedi. Müdür Ergüder, çocuklarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Adıyaman Emniyet Müdürlüğü olarak, geleceğin teminatı tüm çocukların Dünya Çocuk Hakları Gününü kutladıklarını vurguladı.