Müdür Gönen, beceri atölyelerinin açılışını gerçekleştirdi

Şehit Hasan Aydoğdu Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından kurulan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ‘Mutlu çocuklar güçlü Türkiye' sloganıyla yayınlamış olduğu 2023 eğitim vizyonu kapsamında, öğrencilerin kendilerini tasarlayıcı olarak ifade edebilecekleri fırsatların ve araçların sunulduğu tasarım beceri atölyelerinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışı yapılan zeka oyunları, resim, dil ve fizik atölyelerinin açılışına, Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Atölyeleri tek tek gezerek öğrencilerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alan Müdür Gönen, “Okulumuzda açtığımız bu atölyelerle öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirme fırsatı bulabileceği ve modern ve yenilikçi tasarımları ve donanımları ile öğrencilerimiz, tasarlamayı, üretmeyi, paylaşmayı ve sorumluluk almayı öğreneceklerdir. Ayrıca bu atölyelerde, 2023 vizyonunun temel amacı olan çağın ve geleceğin becerileri ile donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen bilime sevdalı, kültürüne meraklı ve duyarlı, nitelikli ve ahlaklı bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir. Atölyenin açılmasında emekleri olan okul idaremize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.