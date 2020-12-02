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Müdür Kıyas, safran tarlasında incelemelerde bulundu

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, safran dikiminin yapıldığı tarlada incelemelerde bulunarak çiftçilerle bir araya geldi.


Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, merkeze bağlı Kayatepe (Rezip) Köyünde 500 metre kara alan üzerinde safran yetiştiriciliği yapan Mehmet Yaşar'ı ziyaret etti. Burada çiftçilerle beraber safran tarlasında incelemelerde bulunan Müdür Kıyas, çalışmalar hakkında da bilgiler aldı.


Müdür Kıyas, “İlimizin farklı iklim ve topoğrafik yapısı nedeniyle birçok ürünün yetişmesine olanak vardır. Bu örnek çalışmaların artarak devam etmesi gerekmektedir. Üreticilerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.


Çiftçiler ise, kendilerine yapılan ziyaretlerden dolayı Müdür Kıyas'a, teşekkür etti.

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